Войти
ТАСС

КБ "Восток" планирует серийное производство ударной беспилотной платформы "Скальпель"

352
0
0
БПЛА "Скальпель"
Многоцелевая платформа одноразового применения "Скальпель".
Источник изображения: КБ "Восток"

Планируется, что подразделения армии РФ будут использовать платформу в СВО в качестве барражирующего боеприпаса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Конструкторское бюро (КБ) "Восток" проводит летные испытания многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения "Скальпель", запуск изделия в серийное производство для нужд спецоперации планируется с октября 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В настоящее время ведутся летные испытания многоцелевой платформы одноразового применения "Скальпель". В дальнейшем планируется, что подразделения армии РФ будут использовать платформу в спецоперации в качестве барражирующего боеприпаса. В октябре готовое изделие будет предоставлено для применения в зоне СВО. На данный момент нами получены заявки на платформу от нескольких российских подразделений. Мы находимся в постоянном диалоге с военнослужащими по поводу технических требований к летательному аппарату", - заявили в КБ.

Внутренний диаметр платформы разработан таким образом, чтобы боевая часть изделия подходила под большинство доступных для армии РФ полезных нагрузок. "Мы постарались сделать максимально универсальную платформу, насколько это возможно. Отсек для полезной нагрузки сделан диаметром 125 мм и длиной 650 мм с расчетом на то, что каждое подразделение будет самостоятельно решать, какую боевую часть закладывать, исходя из своих возможностей", - подчеркнули в конструкторском бюро.

Масса полезной нагрузки платформы - 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость - 120 км/ч, дальность полета 40 км. Стоимость изделия не разглашается. "Платформа будет отличаться доступной ценой. Ряд компонентов аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт. Платформа отличается компактным для такого веса полезной нагрузки размером, максимальной энергоэффективностью, легкостью в изготовлении и использовании", - отметили в организации.

Также в КБ "Восток" рассказали, что организация тесно взаимодействует с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" ("Платформа НТИ") и инновационным научно-технологическим центром "Аэрокосмическая инновационная долина" (АКИД). "Планируем стать резидентами данных организаций, готовим документацию. В части импортозамещения многие действующие резиденты АКИД и "Платформы НТИ" занимаются разработкой отечественной электроники. В дальнейшем это будет способствовать выходу на высокий процент локализации по нашему изделию. Отдельно хотим отметить активную помощь и содействие в решении многих вопросов со стороны администрации Рязанской области и регионального отделения ДОСААФ", - отметили в КБ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-22
Похожие новости
21.10.2019
Невидимка со "Скальпелем": почему США боялись ракетных поездов СССР
30.01.2017
Винтовки и роботы из Тарусы
17.03.2015
Для страны – «молодец», для противника – «скальпель»
22.12.2014
Работаем и на «оборонку», и на мирный космос
24.12.2012
Ракеты на вырост
13.02.2012
Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования России и зарубежных стран (рейтинг)
20.12.2011
БЖРК могут быть введены в состав РВСН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 09:24
  • 5
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 08.09 09:09
  • 55053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 08:28
  • 1
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков
  • 07.09 20:54
  • 1
Немецкая газета: Германия, Испания, Италия и Швеция подписали соглашение о создании нового европейского танка
  • 07.09 16:01
  • 2
Маск сообщил, что космический корабль Starship готов к новому запуску
  • 07.09 15:55
  • 242
Космонавтика Илона Маска
  • 07.09 14:20
  • 15
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 07.09 11:03
  • 0
Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»
  • 07.09 08:55
  • 3
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 07.09 06:29
  • 1
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт