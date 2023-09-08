Эксперт Никулин назвал цель поставок Украине снарядов с обедненным ураном

Пентагон заявил 6 сентября о новом пакете военной помощи Киеву на $175 млн, в составе которого будут снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Целью США при этом является стремление сделать непригодной для жизни часть территории Украины, которую они считают потерянной, заявил в беседе с «Известиями» член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию с 1998 по 2003 год Игорь Никулин.

«Взрыв маломощный, но это долговременное заражение местности. Обедненный уран попадает в воду, продукты питания — от этого страдают и животные, и растения. То есть территория на многие тысячи лет будет загрязнена. Там нельзя будет выращивать сельхозкультуры, выпасать скот. Вот в чем проблема. То есть они [США] считают эти территории потерянными для Украины — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, поэтому собираются их сделать непригодными для жизни», — сказал он.

Никулин отметил, что подобная стратегия является характерной англо-саксонской практикой. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны они буквально стирали города, подобно немецкому Дрездену.

6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на $175 млн. Также Киеву направят оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, тактические аэронавигационные системы и другое вооружение.

Также в этот день Россия запросила на 12 сентября проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на решение украинского конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.