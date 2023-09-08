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ТАСС

В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В госкорпорации уточнили, что после ее завершения результаты обнародуют

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия, которая расследует причины крушения миссии "Луна-25", продолжает работу. Роскосмос планирует обнародовать ее результаты, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Работа межведомственной комиссии продолжается, после ее завершения результаты будут обнародованы", - сказали в пресс-службе.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84. 

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