Войти
Известия.ru

Белый дом заявил о скорой поставке танков Abrams на Украину

267
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Merz

Танки Abrams в скором времени прибудут на Украину, новый пакет помощи включает в себя боеприпасы и оборудование для них. Об этом 6 сентября сообщил Белый дом.

«В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В новый пакет помощи Украине вошли также снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Белый дом отметил, что такие снаряды не представляют радиоактивной угрозы.

Ранее Пентагон объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, общая стоимость которого составит $175 млн. Кроме снарядов с обедненным ураном в него войдут оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS и другое вооружение.

В свою очередь ООН выступила выступила против применения снарядов с обедненным ураном. Там обеспокоены применением обедненного урана «в любой точке мира».

1 сентября издание Politico сообщало, что США планирует передать 31 танк Abrams Украине. При этом указывалось, что первые танки прибудут в середине сентября после ремонта из Германии.

В этот день Россия запросила на 12 сентября проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. Согласно словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на решение украинского конфликта.

Ранее, 28 августа, в Пентагоне заявили о передаче 3 млн орудий Киеву за полтора года. Сообщалось, что американские власти также помогли Украине получить доступ к возможностям коммерческих технологий, повлиявшим на ситуацию на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
M1 Abrams
Компании
ООН
Проекты
ЯО
Похожие новости
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
04.01.2023
Американский ЗРК не спасет Украину, ВСУ оказалась в тупике
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
16.06.2015
Т-14 против VT-4. Бой на просторах информационного пространства
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 09:24
  • 5
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 08.09 09:09
  • 55053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 08:28
  • 1
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков
  • 07.09 20:54
  • 1
Немецкая газета: Германия, Испания, Италия и Швеция подписали соглашение о создании нового европейского танка
  • 07.09 16:01
  • 2
Маск сообщил, что космический корабль Starship готов к новому запуску
  • 07.09 15:55
  • 242
Космонавтика Илона Маска
  • 07.09 14:20
  • 15
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 07.09 11:03
  • 0
Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»
  • 07.09 08:55
  • 3
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 07.09 06:29
  • 1
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт