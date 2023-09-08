Белый дом заявил о скорой поставке танков Abrams на Украину

Танки Abrams в скором времени прибудут на Украину, новый пакет помощи включает в себя боеприпасы и оборудование для них. Об этом 6 сентября сообщил Белый дом.

«В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В новый пакет помощи Украине вошли также снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Белый дом отметил, что такие снаряды не представляют радиоактивной угрозы.

Ранее Пентагон объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, общая стоимость которого составит $175 млн. Кроме снарядов с обедненным ураном в него войдут оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS и другое вооружение.

В свою очередь ООН выступила выступила против применения снарядов с обедненным ураном. Там обеспокоены применением обедненного урана «в любой точке мира».

1 сентября издание Politico сообщало, что США планирует передать 31 танк Abrams Украине. При этом указывалось, что первые танки прибудут в середине сентября после ремонта из Германии.

В этот день Россия запросила на 12 сентября проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. Согласно словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на решение украинского конфликта.

Ранее, 28 августа, в Пентагоне заявили о передаче 3 млн орудий Киеву за полтора года. Сообщалось, что американские власти также помогли Украине получить доступ к возможностям коммерческих технологий, повлиявшим на ситуацию на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.