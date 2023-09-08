"ПРО бессильна перед дьяволом". НАТО испугала эта российская ракета

Россия приняла на вооружение смертоносный ракетный комплекс "Сармат", аналогов которому в мире нет, сообщает Al Jazeera. По мнению экспертов, непосредственное боевое дежурство "Сармата" стало четким сигналом Западу – агрессивные намерения НАТО не останутся без ответа.

Москва – Заявление России о введении баллистического ракетного комплекса "Сармат" на непосредственное боевое дежурство стало шагом новых масштабов и значимости в контексте сохраняющейся высокой напряженности в ее отношениях с Западом из-за продолжающегося конфликта на Украине и "накаливания" линий соприкосновения со странами НАТО.

"Сармат" – трехступенчатая межконтинентальная ракета с жидкостными двигателями с дальностью полета до 18 тысяч километров и стартовой массой 208 тонн. Ее называют королем российских ракет.

"Сармат" может нести до десяти больших и 16 малых боеголовок и предназначен для замены ракет советского производства "Воевода" в ракетных войсках стратегического назначения.

Производство этих ракет осуществляется на заводе "Красмаш" в Красноярском крае под руководством Российского космического агентства (Роскосмос).

Трон ядерной троицы

Характер этого стратегического оружия с точки зрения дальности и эффективности превосходит стандарты необходимости его применения на поле боя, как в случае с Украиной. Максимальная дальность, на которой Россия может применять свой военный арсенал, остается ограниченной тактическим оружием.

Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, ничто по сравнению с размерами и разрушительной мощью ракеты "Сармат", которая примерно в две тысячи раз превосходит снаряды, с помощью которых осуществлялись упомянутые бомбардировки. Российская ракета способна стереть с лица земли большие территории (более 551 тысячи квадратных километров), примерно эквивалентные площади Франции, до которой эта ракета может долететь всего за три минуты.

20 апреля 2022 года Министерство обороны России объявило о завершении последних пусковых испытаний ракеты с космодрома Плесецк, полностью подтвердивших ее расчетные характеристики, причем на всех этапах полета.

Москва постоянно заявляет, что продолжает модернизировать свое ядерное оружие. Количество российских стратегических и тактических ядерных боеголовок в настоящее время составляет около шести тысяч.

Важная веха

Развертывание ракетного комплекса "Сармат" ознаменовало собой новую веху: нигде в мире нет аналога этого оружия по боевым и эксплуатационным характеристикам. "Сармат" заслуженно стал главной российских стратегических ядерных сил наземного базирования.

Одной из наиболее важных особенностей этого комплекса является его способность наносить удары через Северный и Южный полюса. Он обладает высокомодернизированным механизмом преодоления радаров и противоракетной обороны.

Вашингтон признал возможности этого комплекса. В марте генерал Глен Ван Хёрк, глава Северного командования ВС США, заявил: «„Сармат“ обладает высокими возможностями, которые требуют от Соединенных Штатов поиска средства его сдерживания».

Послание сдерживания

Что касается российских экспертов и политиков, то они разошлись во мнениях относительно военных и политических аспектов решения о введении самого смертоносного российского оружия на боевое дежурство. Но они были единодушны в том, что в любом случае рассматривали это как послание сдерживания "крупного калибра".

По мнению российского военного эксперта Виктора Литовкина, ракетный комплекс "Сармат" после принятия на боевое дежурство увеличит возможности российских стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных противников, особенно после того как НАТО попыталась спровоцировать открытие новых фронтов против России через Белоруссию.

Литовкин объясняет в беседе с Al Jazeera, что особенностью устрашающей ракеты является довольно короткая ступень (разгонный блок). То есть с момента запуска из шахты до выхода в космос ракета проводит минимум времени в атмосфере, что затрудняет ее перехват американскими и европейскими системами ПРО, особенно теми, которые расположены в Польше и Румынии.

Военный эксперт подтверждает возможность поражения целей "Сарматом" с различных траекторий, в том числе через Южный полюс Земли. "Это означает, что после прохождения над Южной Америкой боеголовки попадут на территорию Соединенных Штатов с южной стороны, и тогда американские системы ПВО будут бессильны противостоять русскому дьяволу", – отметил Литовкин.

Политическое послание

С другой стороны, аналитик по стратегическим вопросам Роланд Биджамов считает, что принятие системы "Сармат" на боевое дежурство является очень четким политическим сигналом Соединенным Штатам и их союзникам о том, что Россия готова ко всем неожиданным вызовам и попыткам продолжения эскалации напряженности.

Конфликт с Западом, включая украинский кризис, "перешел в более острую стадию, которая стала регулироваться политикой НАТО, основанной на разжигании конфронтации. При этом США и ЕС не осознают, что все может пойти не по их плану и какие разрушительные последствия их ждут", – сказал Биджамов в интервью Al Jazeera.

Он также добавляет, что череда переворотов в Африке может, в свою очередь, стать новой ареной столкновения в будущем между Россией и Китаем, с одной стороны, и между странами НАТО – с другой. Поэтому наличие чрезвычайно опасного и разрушительного оружия придает дополнительные аспекты в этом контексте и является "предупреждающим сигналом западным политикам о том, что национальная безопасность и геополитические интересы России – это не шутка".

Биджамов ожидает, что на этот раз Европа ясно воспримет российское послание, поскольку "страны НАТО немедленно начнут заявлять, что у них нет агрессивных намерений против Москвы".

Автор: Фахим аль-Сурани (فهيم الصوراني)