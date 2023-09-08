Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился

Целью Эрдогана на встрече с Путиным было возрождение зерновой сделки, пишет CGTN. И, хотя он не добился продления соглашения, турецкий лидер уехал не с пустыми руками. Он обсудил с российским коллегой вопрос энергетического сотрудничества, которое может принести Москве геополитическую победу над Западом.

Кажется, что для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продление Черноморской зерновой инициативы, также известной как зерновая сделка, — это один из приоритетов в отношениях с Москвой. Но для его российского коллеги Владимира Путина превращение Турции в региональный газовый хаб, вероятно, имеет гораздо большее значение, чем соглашение, позволяющее Украине свободно вывозить свою сельскохозяйственную продукцию через порты Черного моря.

С тех пор как 17 июля Москва приостановила свое участие в зерновой сделке, Эрдоган пытается убедить Путина возобновить действие договоренности. Ни для кого не секрет, что указанная инициатива — изначально направленная на доставку продукции с Украины на международные рынки через Черное море и смягчение глобального продовольственного кризиса — де-факто превратила Турцию в "зерновой хаб". В результате Анкара стала одним из основных бенефициаров соглашения, подписанного в Стамбуле 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций.

Таким образом, потенциальное решение Москвы продлить сделку или подписать отдельную зерновую договоренность с Анкарой, несомненно, окажет положительное влияние на пострадавшую от кризиса турецкую экономику. Но Путин, похоже, полон решимости не делать этого, по крайней мере, на данный момент. Именно Запад, по мнению российского лидера, фактически вынудил Москву заморозить участие в инициативе, не сняв санкций с сельскохозяйственного экспорта страны.

"Запад обманул нас по поводу зерновой сделки. Но мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания", — заявил Путин 4 сентября после встречи с Эрдоганом в черноморском курортном городе Сочи.

После того как санкции США и Европы закрыли большинству российских финансовых учреждений доступ к международной платежной системе SWIFT, Москва неоднократно требовала, чтобы к ней повторно подключили Россельхозбанк. Но Запад не желает идти на какие-либо уступки Кремлю, поскольку считает это признаком слабости. Тем не менее это не означает, что в конечном итоге Москва и Анкара не подпишут двустороннее соглашение по зерну.

Тем временем Украина в одностороннем порядке может попытаться продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы, игнорируя заявления России о том, что любые корабли, приближающиеся к местным портам, будут рассматриваться как потенциальные военные суда.

Турция также, безо всяких сомнений, продолжит давить на Россию, чтобы найти способ вернуть на стол зерновую сделку. По сообщениям СМИ, Эрдоган заявил, что поделится "новыми рекомендациями" Кремля с ООН, а это говорит о том, что президент не намерен так просто отказываться от возрождения Черноморской инициативы.

Однако именно западные державы, а не ООН, ввели санкции в отношении российских банков. Таким образом, Организация Объединенных Наций мало чем может помочь в этом вопросе. Между тем Эрдоган полагает, что Москва и Анкара смогут "в короткие сроки прийти к решению, которое оправдает ожидания".

Тем не менее, хотя новая сделка по зерну, которая, скорее всего, и была главной целью Эрдогана, пока не появилась в обозримой перспективе, турецкий лидер вряд ли возвращается домой с пустыми руками. Тот факт, что он обсуждал с Путиным строительство новой атомной электростанции в Синопе — на самой северной окраине турецкой стороны черноморского побережья, — ясно указывает на то, что два государства ищут пути к расширению своего энергетического сотрудничества.

Российская корпорация "Росатом" уже участвует в строительстве АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Если компания, несмотря на конфликт на Украине и санкции Запада в отношении Москвы, начнет возводить в Турции, стране — члене НАТО, еще один ядерный объект, Кремль почти наверняка преподнесет это как значительную геополитическую победу над Западом.

При этом после того как российская энергетическая компания "Газпром" представила проект дорожной карты по созданию газового хаба в Турции, стало очевидно, что Москва больше не рассчитывает на потенциальное восстановление подорванных в сентябре 2022 года трубопроводов "Северный поток". Иными словами, как своего главного энергетического партнера в Европе она теперь рассматривает Анкару, а не Берлин.

Но для России главная проблема состоит в том, что Турция, несмотря на прагматичный подход Эрдогана в отношении Москвы, остается важнейшим союзником Соединенных Штатов. Поэтому нет никакой гарантии, что энергетическое сотрудничество двух стран будет таким гладким, как надеются в Кремле.

Одно можно сказать наверняка: хотя Россия и Турция являются традиционными соперниками и имеют противоположные взгляды на многие геополитические вопросы, пока у власти находятся Путин и Эрдоган, Москва и Анкара останутся ситуативными заклятыми друзьями и будут продолжать реализовывать свой курс стратегического рационализма.

Автор: Никола Микович (Nikola Mikovic) — специальный обозреватель текущих событий CGTN, независимый журналист из Сербии. В основном освещает вопросы внешней политики России, Украины и Беларуси, пишет для нескольких интернет-журналов.