Российские войска заманивают туда ВФУ, после чего наносят удары, говорят военные эксперты

Наиболее напряженные бои в зоне СВО 6 сентября шли в районе села Работино Запорожской области. На этом направлении вооруженные формирования Украины предприняли четыре неудачные атаки и понесли большие потери. По словам экспертов, противник пытается занять уже практически стертый с лица земли населенный пункт Работино, но это успех, которого он в принципе не сможет достичь. В ночь на среду ВКС РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВФУ. В то же время российские войска продолжают удерживать оборонительные рубежи и на других направлениях.

Отражая атаки

Подразделения российских войск продолжают удерживать оборонительные рубежи на запорожском направлении. Как сообщили в военном ведомстве, при поддержке артиллерии 6 сентября были отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет.

На этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777, три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, орудие FH-70, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские войска продолжают контролировать южную часть Работино, а также позиции вдоль западной части населенного пункта. В среду украинские войска предприняли очередную атаку с целью взять под контроль центральную часть Работино. В результате упорного боя противник был остановлен и отброшен. Также ВФУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районе Вербового. Им удалось занять позиции в лесной посадке на севере от поселка. Но атаки были также отбиты.

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Противник пытается занять уже практически стертый с лица земли населенный пункт Работино, но терпит неудачи, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Вокруг Работино уже давно идут боестолкновения, — отметил он. — Наши военнослужащие отбивают атаки, при этом основные позиции держат на господствующих высотах, которые окружают этот населенный пункт. Поэтому противника заманивают туда, он докладывает, что этот пункт им взят, туда начинают перебрасывать подкрепления, и в определенный момент нашими бойцами наносится удар, и противник несет существенные потери. Поэтому такая частота атак. Противник пытается развить успех, который в принципе развить он не может.

В ночь на 6 сентября Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВФУ.

— Объект поражен. Цель удара достигнута, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бои на всех направлениях

Российские войска в течение суток продолжали отбивать атаки ВФУ на донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях, сообщили 6 сентября в Минобороны РФ.

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На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 10 атак штурмовых групп бригад ВФУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка в ДНР.

Кроме того, в районе Артемовска в ДНР нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВФУ.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила атаку штурмового отряда ВФУ в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение войскам и военной технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое в ДНР.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР, а также отбили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ в районе Сергеевки.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

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На этих направлениях противник потерял свыше 550 боевиков и 49 единиц техники, включая семь танков, две артиллерийские системы М777, четыре самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, орудие FH-70, самоходную артиллерийскую установку Krab, пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Прикрываясь конвенцией

США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Об этом в среду сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Примечательно, что в период работы в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО Пентагоном был опубликован программный документ «Обзор политики в области биозащиты», в котором определены действия минобороны США по данному направлению на период до 2035 года, — сказал он на брифинге.

По его словам, в частности, Соединенные Штаты расширят зарубежную сеть подконтрольных им биолабораторий и продолжат программу «Совместное снижение угрозы», которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства. О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит то, что она будет проводиться Советом по биозащите под председательством замминистра обороны США Уильяма Лапланте.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko Источник изображения: iz.ru

Также Игорь Кириллов рассказал, что в распоряжении Минобороны России есть документальные подтверждения участия Госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных стран, а также стремления Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. Начальник войск РХБЗ отметил, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион.

По его мнению, таким образом Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой.

Под защитой ЗРК

Российские бойцы рассказали военному корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, который находился на их позиции, о своей работе на угледарском направлении.

Оператор зенитно-ракетного комплекса «Оса» отметил, что их главные задачи — защита российских позиций от воздушных атак вооруженных формирований Украины и уничтожение их разведывательных БПЛА.

— В основном по беспилотникам работаем, по разведывательным БПЛА. Потому что они летают и наводят артиллерию ВФУ, и нам их надо сбивать, чтобы по нашим не отрабатывали, — уточнил боец с позывным Шепот.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

По словам военнослужащего с позывным Белый, на счету одной его батареи уже около 500 сбитых целей ВФУ за всю специальную военную операцию. А на угледарском направлении было уничтожено уже более 180 различных летательных аппаратов украинских боевиков.

Такая поддержка помогает нашим мотострелкам из Забайкалья успешно выполнять свои задачи — штурм укрепленных позиций, поселков и лесополос, в которых окопались ВФУ.

Под защитой ПВО

За сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 660 бойцов ВФУ и 54 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Российские средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 17 украинских БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров