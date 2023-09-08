Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине ракет ATACMS и средств ПВО

Глава МИД Украины заверил, что вопрос о переброске войск США в его страну не стоит

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Мы обсудили усиление сил ПВО, потребность [Украины] очень высокая в этих системах <...>. Детально обговорили вопрос поставок Украине ракет ATACMS. Я рад, что эта опция остается открытой для Украины, надеюсь дискуссии в администрации приведут к позитивному решению", - сказал Кулеба на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице МИД Украины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам министра, стороны затронули вопрос коридоров для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции и скоординировали шаги по увеличению числа участников так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заверил, что вопрос о переброске войск США на Украину не стоит. "Мы никогда не призывали ввести американские войска на территорию Украины и никогда не будем этого делать", - сказал Кулеба.

Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией.