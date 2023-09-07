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ТАСС

В Белом доме сообщили, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что новый пакет помощи США уже включает боеприпасы для них

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Танки Abrams прибудут на Украину вскоре, новый пакет помощи США уже включает боеприпасы для них. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину", - сказала она.

Новый пакет помощи США Украине включает артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, системы ПВО.

Как уточнил Пентагон, в пакет помощи вошли снаряды калибра 155 мм и 105 мм (обычные, не кассетные), минометы калибра 81 мм и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы TOW и Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, тактические аэронавигационные системы, системы связи, оборудование для разминирования. Для Abrams при этом будут переданы снаряды с обедненным ураном. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
M1 Abrams
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