В США признали укрепление глобального авторитета Индии в космонавтике

Успех лунной миссии Chandrayaan 3 укрепит глобальный авторитет Индии в космонавтике и послужит моделью для ее сотрудничества в этой области со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом со ссылкой на экспертов пишет SpaceNews.

В публикации американского издания отмечается сравнительно невысокая стоимость индийской космической программы, что может представлять интерес для потенциальных партнеров Индии, располагающих ограниченными финансовыми возможностями.

Издание признает, что Индия может использовать свой подход в качестве инструмента мягкой силы, тем самым расширяя влияние на другие государства, которые будут рассматривать Дели в качестве стратегического партнера в космонавтике.

23 августа индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны. Это позволило Индии стать четвертой страной в мире, которой удалось это сделать.

19 августа российская станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.