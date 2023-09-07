Войти
ТАСС

Корабли Балтфлота на учениях отработали массированные удары ракетными комплексами "Калибр"

141
0
0
Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля
Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

В пресс-службе флота отметили, что экипажам кораблей пришлось действовать в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения корабельной ударной группы по отработке задач нанесения массированного удара ракетными комплексами "Калибр" по морским и береговым целям, сообщила пресс-служба флота.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) "Град", "Одинцово" и "Советск" отработала задачи по нанесению массированного ракетного удара ракетными комплексами "Калибр" по целям, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника и критически важные береговые объекты с выполнением электронных ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены.

Действовать экипажам кораблей пришлось в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы, сказали в пресс-службе.

"При отработке огневых задач экипажи МРК провели ряд корабельных учений: по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне корабля во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания", - добавили в пресс-службе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
26.04.2021
Балтийский флот провел учения по воздушному бою с истребителями Су-27
19.04.2021
Еще два российских больших десантных корабля вошли в Черное море
25.03.2021
Летчики Балтийского флота на учениях уничтожили "подлодку противника"
12.03.2021
Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море
26.02.2021
Российский корвет "Стойкий" сформирует в Аденском заливе конвой на антипиратской вахте
17.02.2021
Глава ВМС Ирана сообщил, что Индия примет участие в ирано-российских учениях - СМИ
11.02.2021
Учения «Запад-2021»: как Россия будет демонстрировать свою военную мощь (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?