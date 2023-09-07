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Известия.ru

Сапер-кинолог рассказал о преимуществах служебных собак перед техникой

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Современные технические средства для поиска боеприпасов до сих пор не могут сравниться по универсальности со служебными собаками, рассказал «Известиям» командир отделения вожатых служебных собак на минно-разыскной службе 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны.

Современные технические средства для поиска боеприпасов до сих пор не могут сравниться по универсальности со служебными собаками, рассказал «Известиям» командир отделения вожатых служебных собак на минно-разыскной службе 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны.

«Железо, дерево, пластмасса — ей без разницы, что искать под землей или над ней, – пояснил он. — Средства поиска узко специализированы. Металлоискатели по железу, газоанализаторы по запаху. Собака — это как единый инструмент для комплексного поиска. Она ищет даже малейший источник запаха, исходящего из-под земли с глубины до 60 сантиметров. Это уже совершеннее миноискателя. И работать с ней не так трудно, как с техническими средствами».

Служебные собаки используются в инженерных войсках для поиска взрывных устройств. Кинологические службы существуют во всех военных округах. Дрессировка служебной собаки, чтобы она могла обнаруживать взрывоопасные предметы, занимает месяцы, и даже годы.

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