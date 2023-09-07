Новый глава минобороны Украины пообещал сделать всё для победы

Умеров заявил, что сделает всё для возвращения регионов, которые Киев считает своими

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 6 сентября заявил на страницах в социальных сетях, что сделает всё для возвращения контроля над территориями, который Киев считает своими.

«Я сделаю всё возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», — подчеркнул он.

Ранее в этот день рада Украины одобрила назначение Умерова на должность главы минобороны. Также стало известно, что три заместителя министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку.

Накануне политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо выразил мнение, что кадровые перестановки, происходящие на Украине, свидетельствуют не о борьбе с коррупцией, а о ее укреплении.

Ранее, 4 сентября, полиция на Украине возбудила уголовное дело в отношении Фонда государственного имущества, которым руководил Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении освободить Алексея Резникова от должности главы минобороны 3 сентября. Вместо него он предложил на этот пост председателя Фонда госимущества Умерова, который 5 сентября был освобожден от должности.

В тот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никакие кадровые перестановки не смогут поменять суть киевского режима.