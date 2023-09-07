Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь.

Мы обобщили все аналитические материалы по данной теме и выяснили, что же происходит на самом деле.

Итак начнем. Во-первых, в Польше начинается предвыборная гонка, которая должна закончится 15 октября парламентскими выборами. Положение правящей партии мягко говоря шаткое, может привести к смене правительства и лишить партию власти «Право и справедливость» своего статуса, который она сохраняет с конца 2015 года. Что необходимо сделать чтобы удержать власть? Кабинет «дуды-моравецкого» задался этим вопросом и пришел к выводу – нужна «маленькая», но победоносная война.

Во-вторых, так называемые маркеры по которым можно судить о начале агрессии, красной линией среди которых проходит тотальная милитаризация Польши, в частности:

с 2021 года у белорусских границ под прикрытием «миграционного кризиса» был ограничен доступ в пограничную зону. Одновременно, польская власть объявила о создании трехсоттысячного войска и начала «скрытую мобилизацию», благодаря чему доукомплектовала до штатов военного времени перебрасываемые и вновь создаваемые соединения. Под видом крупных учений («Защитник Европы», «Анаконда» и «Медведь»), проведено их дообеспечение вооружением, военной техникой и материальными средствами. Вновь сформированные воинские части прошли боевое слаживание, которое завершилось их сертификацией;

с немецкой границы в район Белостока и Бяла-Подляска переброшены 12-я механизированная и 11-я танковая дивизии. В свою очередь из-под Жешува в район Бельск-Подляска экстренно переброшена 18-я механизированная дивизия. Таким образом, Польша на границе с Беларусью на рубеже Гродно – Брест развернула сразу три полностью укомплектованные по штату военного времени дивизии;

развернуты системы ПВО на авиационных базах Войска Польского и проводятся активные тренировки с зенитно-ракетными дивизионами. Одновременно проведено наращивание систем ПВО большой дальности в центральной части Польши с целью прикрытия стратегически важных объектов;

проведена передислокация к белорусской границе подразделений 6-й воздушно-десантной и 25-й штурмовой бригад, а так же отряды специального назначения «Агат», «Гром» и «Нил», укомплектованые личным составом и техникой по штатам военного времени;

сформирован штаб 2-го армейского корпуса вооруженных сил Польши, который будет полностью развернут к 11 сентября. Важно понимать, что 2-й армейский корпус напрямую подчиняется Оперативному командованию Войска Польского, главной задачей которого является управления вооруженными силами Польши в ходе боевых действий. Корпус создаваемый по американскому лекалу не будет иметь в своем подчинении постоянных воинских частей. Сухопутная группировка ему выделяется на время проведения конкретных операций. В частности, созданная группировка на Белорусском направлении явно подтверждает данное положение;

участие штаба 2 АК и группировки польских войск в крупных учениях «Скрещенные сабли-23», которые обычно проводятся на территории Германии, но пройдут в Польше с 28 августа по 23 сентября. Отметим, что единственный раз эти учения проводились на польско-украинской границе в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. Учение предполагает перемещение американского контингента на польский полигон Жагань, для формирования многонационального дивизии, которая скорее всего будет включена во второй эшелон польской сухопутной группировки.

В третьих, необходимо отметить, что судя по выдвигаемым ультиматумам, а так же крупномасштабному развертыванию войск, Польша достигнет готовности к проведению стратегической наступательной операции в первой декаде октября.

Резюмируя, хотим отметить, у поляков практически все готово для агрессии против Беларуси, поводом для которой может стать как пограничный инцидент, так и политическое решение правящей партии, направленное на сохранение власти в Польше.

Сергей Острына