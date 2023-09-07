В Германии планируют утроить закупки боеприпасов в 2024 году

По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, западные страны изо всех сил пытаются пополнить запасы, истощенные из-за поставок вооружений на Украину

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Германия на фоне нынешнего конфликта на Украине планирует значительно увеличить закупки боеприпасов в 2024 году. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в Бундестаге.

"Мы стремимся более чем утроить наши расходы на закупку боеприпасов в 2024 году", - сказал Писториус, не вдаваясь в подробности. Западные страны, по его словам, изо всех сил пытаются пополнить запасы, истощенные из-за поставок вооружений на Украину.

В феврале, как пишет агентство Reuters, в НАТО заявили, что альянс увеличит цели по накоплению боеприпасов, поскольку Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их производить, и после года конфликта на Украине запасы союзников сильно истощились. Количество боеприпасов, которые союзники все еще хранят на складах, является одним из наиболее тщательно хранимых секретов альянса.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.