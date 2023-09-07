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ТАСС

Блинкен в Киеве пообещал продолжить военную помощь Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Государственный секретарь заверил, что США будут работать вместе с партнерами, "чтобы обновить сильную экономику, сильную демократию" в стране в будущем

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Энтони Блинкен пообещал продолжить американскую военную помощь Украине, чтобы предоставить ей все необходимое для контрнаступления и укрепления ее вооруженных сил.

"Я нахожусь тут, в первую очередь, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку Украины", - заявил госсекретарь США, прибывший с визитом в Киев. Его выступление перед прессой на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой было показано в эфире украинского новостного телемарафона.

"Мы хотим убедиться, что Украина имеет все необходимое не только для контрнаступления, но и на длительное время, что она будет иметь сильный потенциал сдерживания и обороны", - сказал Блинкен. Он пообещал, что США будут работать вместе с партнерами, "чтобы обновить сильную экономику, сильную демократию" на Украине в будущем.

По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Встреча Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду вечером, сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информирует, что в ходе этого визита госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более $1 млрд. В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что Блинкен в ходе начавшегося визита в Киев объявит о выделении Украине военной помощи на сумму от $175 млн до $200 млн. 

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США
Украина
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