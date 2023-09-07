Войти
Деловая газета "Взгляд"

Игра в одни ворота в пользу российской армии

155
0
0
Источник изображения: vz.ru

ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

Сообщается, что российская авиабомба одного из самых крупных калибров – ФАБ-1500 – тоже получила унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК). И уже началось успешное применение ФАБ-1500 с УМПК в ходе спецоперации. Ранее этим модулем оснащались только авиабомбы меньшего калибра (ФАБ-250/500).

Событие на самом деле большое. Лучше всего показать его значение сравнением с тем инструментом войны, который принято называть "главной ударной силой спецоперации". А именно – артиллерией. При всем уважении, что называется.

В чем главная проблема артиллерии? Об этом же прямо говорит не кто иной, как лично министр обороны: "В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе". Иначе говоря, артиллерия, которая лупит снарядами с боевой частью в несколько кг, отчаянно страдает от ответного огня противника. Почему так срочно вводят в строй САУ "Мальва"? Да потому что она колесная, что позволяет быстро сменить позицию после отстрела боекомплекта. Ведь на эту позицию немедленно прилетает в ответ.

Ну и конечно, вспомним словосочетание "снарядный голод". Можно спорить о том, достаточно для артиллерии снарядов или нет, но бесспорно одно: снарядов требуются миллионы.

Зато ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. В любую стационарную укрепленную огневую точку, штаб, окоп, блиндаж, аэродром, РЛС, хранилище ГСМ или боеприпасов. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

Авиабомб данного типа на складах с советских времен – просто несметное количество. Они давно ждали своего часа, их давно пора было утилизировать. Иначе говоря, они не стоят сегодня российскому бюджету ни копейки. Затраты – только на УМПК, но и эти затраты с ростом производства будут снижаться.

А главное – ровно ничего не прилетит в ответ. УМПК позволяет сбрасывать бомбы, не входя в зону ПВО противника. Это игра в одни ворота в пользу российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?