Войти
РИА Новости

Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия

133
0
0
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МО: Запад продвигает через КБТО фонд для финансирования выгодных ему проектов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что в период с 8 по 17 августа 2023 года в Женеве состоялось второе заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие проводилось с целью выработки конкретных и эффективных мер по укреплению режима КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия).

"Несмотря на сугубо экспертный характер заседания, из-за позиции США и Украины обсуждение повестки дня было крайне политизированным. Западной группой стран продвигалась идея создания на площадке Конвенции добровольного финансового фонда, подконтрольного специально созданному комитету с возможностью выделения целевых средств на выгодные им проекты", - сообщил Кириллов.

По его словам, Россия при этом выступила за равноправный доступ к технологиям и научным достижениям в биологической сфере, призвала не допускать односторонних ограничений в отношении государств-участников конвенции.

"Россию поддержал ряд стран, количество которых стало увеличиваться на фоне реакции мировых средств массовой информации на опубликование документов о военно-биологической деятельности США, даже таких, как американское издание "Американ Гритнесс", британское "Бит Шут", итальянское "Ла Пресс", греческое "Банкинг Ньюс", - отметил Кириллов.

При этом, в докладах неправительственных организаций (Интерпол, Всемирная организация здравоохранения, Организация по запрещению химического оружия, Комитет по резолюции Совбеза ООН № 1540), задачи которых никак не связаны с предметом и целями конвенции, Кириллов отметил прозападные идеи о "необязательности проверочного режима КБТО и возможности его замены непрофильными механизмами".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
ЯО
Похожие новости
25.10.2022
Предупреждения Москвы, неверие Запада и просьбы Киева. Ситуация вокруг "грязной бомбы"
10.08.2022
«Украина берет в заложники всю Европу». Чем грозят обстрелы Запорожской АЭС
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
12.04.2016
США расширяют военную помощь Средней Азии
10.04.2014
Генерал Бальцерович: Это будет ужасный, но не окончательный удар ("Wirtualna Polska", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?