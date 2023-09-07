Минобороны: Запад продвигает выгодные ему проекты в сфере биооружия

МО: Запад продвигает через КБТО фонд для финансирования выгодных ему проектов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад продвигает идею создания на площадке Конвенции о биологическом оружии финансового фонда для выделения средств на выгодные ему проекты, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что в период с 8 по 17 августа 2023 года в Женеве состоялось второе заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие проводилось с целью выработки конкретных и эффективных мер по укреплению режима КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия).

"Несмотря на сугубо экспертный характер заседания, из-за позиции США и Украины обсуждение повестки дня было крайне политизированным. Западной группой стран продвигалась идея создания на площадке Конвенции добровольного финансового фонда, подконтрольного специально созданному комитету с возможностью выделения целевых средств на выгодные им проекты", - сообщил Кириллов.

По его словам, Россия при этом выступила за равноправный доступ к технологиям и научным достижениям в биологической сфере, призвала не допускать односторонних ограничений в отношении государств-участников конвенции.

"Россию поддержал ряд стран, количество которых стало увеличиваться на фоне реакции мировых средств массовой информации на опубликование документов о военно-биологической деятельности США, даже таких, как американское издание "Американ Гритнесс", британское "Бит Шут", итальянское "Ла Пресс", греческое "Банкинг Ньюс", - отметил Кириллов.

При этом, в докладах неправительственных организаций (Интерпол, Всемирная организация здравоохранения, Организация по запрещению химического оружия, Комитет по резолюции Совбеза ООН № 1540), задачи которых никак не связаны с предметом и целями конвенции, Кириллов отметил прозападные идеи о "необязательности проверочного режима КБТО и возможности его замены непрофильными механизмами".