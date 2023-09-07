КАМАЗ представил на выставке Comtrans около 30 автомобилей

В рамках 17-й международной выставки коммерческого транспорта Comtrans 2023, которая проходит 5–8 сентября в Москве, лидер российского грузового машиностроения КАМАЗ представляет около 30 экспонатов, в числе которых традиционно много новинок.

Посетив стенд КАМАЗа, можно проследить основные тенденции развития российского автопрома. Здесь – седельные тягачи, самосвалы и беспилотный магистральный тягач поколения К5, мало- и среднетоннажные грузовики «КАМАЗ Компас», автотехника на альтернативных видах топлива, а также широкий спектр спецтехники, комфортабельные новинки для пассажирских перевозок и многое другое.

КАМАЗ – постоянный участник этой крупнейшей выставочной площадки. Еще в 2017 году в рамках Comtrans ведущий российский автопроизводитель впервые заявил о магистральном тягаче поколения К5 – автомобиле КАМАЗ-54901. За это время модель претерпела ряд изменений и к этому дню обладает своей уникальной историей. Выведенная на рынок в 2020 году новинка лидера российского грузового машиностроения быстро завоевала популярность на рынке и подтвердила высокую эффективность при магистральных перевозках.

В рамках выставки 2023 года компания представила автомобиль с индексом 54901 уже на новой санкционно устойчивой базе. С учетом реалий нового времени, автомобили КАМАЗ-54901 производятся с применением новых компонентов. В компании была реализована масштабная программа, только для автомобиля КАМАЗ-54901 инженерам компании пришлось заново освоить более двух тысяч позиций. Заменены поставщики и производители автоматической коробки передач, ведущего моста, топливной системы и других узлов. Выпуск этой версии грузовиков К5 уже не зависит от поставок комплектующих из недружественных стран. Кроме того, улучшены потребительские характеристики автомобиля. Грузовики отличаются высокими потребительскими свойствами, в том числе большим межсервисным интервалом (до 120 тыс. км), низким расходом топлива и повышенным комфортом кабины.

У обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива, повышен уровень шумоизоляции кабины. При этом неизменными остались ключевые преимущества. В числе особенностей – кабина с ровным полом шириной 2500 мм и высотой в 1980 мм, что позволяет водителю магистрального тягача передвигаться в полный рост и обеспечивает особый комфорт, а также высокоэффективный экономичный двигатель «КАМАЗ» с увеличенной до 460 л. с. мощностью и автоматическая коробка передач.

Один из актуальных трендов автомобильной отрасли – развитие беспилотного транспорта. КАМАЗ занимает лидирующие позиции в этой области: разработана линейка грузового беспилотного транспорта различного применения. На стенде компании представлена беспилотная версия магистрального тягача поколения К5 – КАМАЗ-54901 «Маяк». Такие магистральные тягачи компания запустила в июне на трассе М-11 «Нева» в беспилотном режиме. В этом году корпорация вышла на новый этап в развитии беспилотных транспортных средств и перешла к их практическому применению.

КАМАЗ активно развивает линейку К5, на выставке 2023 года в экспозиции компании можно увидеть самосвалы новейшего поколения: КАМАЗ-6595 (6х4) и КАМАЗ-65951 (8х4) с объемом кузовов 20 и 25 куб. м соответственно. Ключевые особенности самосвалов «КАМАЗ» поколения К5 – усиленная рама и усиленные ведущие мосты, рассчитанные на осевую нагрузку 16 тонн. Обновленная кабина на четырехточечной пружинной подвеске обеспечивает повышенный комфорт для водителя и снижает вибрационную нагрузку на оборудование, увеличивая общую надежность и срок службы. Трехсекционный металлический бампер обладает повышенной ремонтопригодностью и обтекаемой формой. Металлическая сетка на фарах и радиаторе автомобиля обеспечивают дополнительную защиту в тяжелых условиях эксплуатации. Самосвалы оснащены современным экономичным двигателем «КАМАЗ Р6» и механической коробкой передач.

Еще одно из актуальных направлений развития продуктовой линейки компании – это мало- и среднетоннажные грузовики «КАМАЗ Компас». В феврале прошлого года КАМАЗ вывел на рынок новое семейство среднетоннажных автомобилей. За 2022 год было произведено свыше 1 тыс. автомобилей этой техники. Есть возможность установки разных надстроек на шасси «Компас», поэтому эта линейка является оптимальным предложением для решения актуальных задач российских регионов и пользуется популярностью. В 2023 году линейка автомобилей «Компас», первоначально состоящая из моделей «Компас 9» и «Компас 12», была расширена новой моделью – «Компас 5». Это легкий грузовик с высоким запасом прочности. Все эти модели представлены на выставке в различном исполнении: в числе надстроек – эвакуатор, изотермический фургон, самосвал и другие.

Также презентованы автобус среднего класса НЕФАЗ-4290, электробус КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой, спортивная версия грузовика поколения К5 и другие современные модели автотехники. Кроме того, совместно с компаниями-партнерами запланирована презентация целого ряда спецтехники на шасси «КАМАЗ». В рамках уличной экспозиции представлены зерновоз на шасси КАМАЗ-65117, автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ-65201 с 16-тонными мостами, карьерный самосвал КАМАЗ-4554, подметально-уборочная машина на шасси КАМАЗ-53605 и другие модели.

Также компания презентует ряд автокомпонентов (двигатели и коробки передач) и цифровых сервисов. Посетителям выставки расскажут о таких проектах, как «Челнок», цифровая платформа по краткосрочной аренде спецтехники «Спецшеринг», система управления производством MES, сервис по управлению автопарком ИТИС-KAMAZ и многих других.