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Военное обозрение

В Польше радар Bystra называют одной из самых интересных и важных разработок своего ВПК

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Источник изображения: topwar.ru

ZDPSR Bystra является одним из самых интересных и важных польских решений, представленных на выставке MSPO 2023 в Кельце, пишет издание Defence24.

В материале говорится, что польская армия на сегодняшний день уже заказала 38 таких РЛС. Так, в 2019 году Министерство обороны закупило 16 радаров этого типа за 635 миллионов злотых с поставками, запланированными в 2023-2025 годах. Затем, в марте 2023 года министр национальной обороны одобрил контракт на поставку еще 22 радиолокационных станций Bystra от компании Pit RADWAR для 21 комплекта Pilica+ с поставкой до 2028 года.

В итоге, как пишут в издании, к заявленному выше сроку, данная РЛС должна стать самой массовой в польской армии.

Авторы статьи подчеркивают, что внедрение в РЛС Bystra принципиально новых технологий дало этой станции возможность выполнять задачи, недоступные для аналогичных комплексов более старшего поколения. Так операторы РЛС могут вести не только наблюдение с обнаружением практически любого типа воздушных целей, а отдельно осуществлять целенаведение зенитных ракетных систем на обнаруженные объекты.

В основу новых РЛС легли наработки по радарам SOLA, восемь единиц которых были переданы польским сухопутным войскам для обеспечения нужд колесных самоходных ЗРК POPRAD. Визуально Bystra очень похожа на своего предшественника.

Благодаря относительно небольшим размерам и весу, новая радиолокационная станция может быть смонтирована на небольших колесных бронетранспортерах AMZ Zubr P грузоподъемностью 3,5 т. На основной машине радара Bystra установлены все компоненты радиолокационного комплекса, включая устройства связи (радио и проводные), навигационные системы (GPS и инерционные), подсистема питания вместе с генераторной установкой, две операционные станции (в том числе одна переносная) и вспомогательные элементы (например, системы охлаждения и метеостанция).

В итоге, как говорится в материале, Pit RADWAR удалось создать радиолокационную станцию с высокой мобильностью и скоростью передвижения. При этом время перехода с маршевой позиции на оперативную работу (без предварительной топографической и геодезической подготовки) не превышает 5 минут.

Наконец, авторы статьи подчеркивают, что радар Bystra благодаря своей универсальности, найдет применение не только в сухопутных войсках Польши. Так, РЛС может использоваться в качестве многоцелевого радара наблюдения за воздушным пространством для кораблей, построенных в рамках программы модернизации польских ВМС. Кроме того, Bystra может стать отличной заменой радаров Nur-23 также используемых в ВМС Польши.

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Польша
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