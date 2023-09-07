На Украине сообщили об отставке трех заместителей министра обороны

Депутат Верховной рады Гончаренко: три заместителя главы МО Украины подали в отставку

Три заместителя министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», — написал он в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении освободить Алексея Резникова от должности главы минобороны 3 сентября. Вместо него он предложил на этот пост председателя Фонда госимущества Рустема Умерова. По словам украинского лидера, оборонное ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

На следующий день военный эксперт, экс-член комиссии ООН Игорь Никулин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Зеленский решил сменить министра обороны, чтобы выйти на контакт с Турцией и перетянуть ее на свою сторону. Он указал, что Умеров — крымский татарин с националистическими взглядами, который выступает за полную автономию крымско-татарского государства с подчинением турецкой стороне.

Позднее, 5 сентября, Верховная рада отправила в отставку Резникова, который занимал должность с 2021 года. Умерова при этом освободили от его обязанностей.

В тот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никакие кадровые перестановки не смогут поменять суть киевского режима.