Лидеры АСЕАН заявили, что космос должен использоваться только в мирных целях

Доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств, говорится в их совместном заявлении

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств, оно должно использоваться исключительно в мирных целях. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

"Мы (главы государств и правительств АСЕАН - прим. ТАСС) отметили продолжающиеся многосторонние дискуссии по возникающим вопросам, касающимся международного мира и безопасности в космическом пространстве", - указывается в документе.

"Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что оно должно использоваться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества", - подчеркнули лидеры АСЕАН.

Саммит АСЕАН открылся во вторник в Джакарте. На нем обсуждаются вопросы интеграции и расширение сотрудничества в ряде областей, а также ряд региональных вопросов. АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.