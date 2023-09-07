Войти
ТАСС

Лидеры АСЕАН заявили, что космос должен использоваться только в мирных целях

129
0
0
АСЕАН
АСЕАН.
Источник изображения: vpk-news.ru

Доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств, говорится в их совместном заявлении

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств, оно должно использоваться исключительно в мирных целях. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

"Мы (главы государств и правительств АСЕАН - прим. ТАСС) отметили продолжающиеся многосторонние дискуссии по возникающим вопросам, касающимся международного мира и безопасности в космическом пространстве", - указывается в документе.

"Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что оно должно использоваться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества", - подчеркнули лидеры АСЕАН.

Саммит АСЕАН открылся во вторник в Джакарте. На нем обсуждаются вопросы интеграции и расширение сотрудничества в ряде областей, а также ряд региональных вопросов. АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Вьетнам
Индонезия
Камбоджа
Лаос
Малайзия
Мьянма
Сингапуp
Таиланд
Филиппины
Похожие новости
25.10.2017
Шойгу считает полезными совещания министров обороны АСЕАН для укрепления доверия в АТР
25.10.2017
Министр обороны Филиппин рассчитывает на укрепление многостороннего сотрудничества в рамках "СМОА плюс"
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
15.11.2012
Азиатско-Тихоокеанский регион по итогам последних 8 лет сохраняет мировое лидерство по объему импорта вооружений
09.10.2012
По военным расходам в 2011 году Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место, уступив только Северной Америке
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
06.10.2010
Регион Ближнего Востока в 2008-2009 гг. впервые превзошел страны АТР по объему заключенных контрактов на импорт ПВН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?