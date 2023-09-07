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Интерфакс-АВН

США провели испытательный пуск МБР "Минитмен-3" для проверки системы ядерного сдерживания

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Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III во время испытаний
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III во время испытаний.
Источник изображения: Global Look Press

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3") для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщила пресс-служба базы Ванденберг американских Космических сил.

Запуск невооруженной ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок, была проведен в 01:26 по времени Тихоокеанского побережья США (в 08:26 мск) из шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в штате Калифорния, "чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил и уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания".

По имеющимся данным, учебная головная часть ракеты, пролетев около 6,8 тыс. км, упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Это уже третье испытание американской МБР в текущем году. При этом американские военные указали, что Соединенные Штаты заранее уведомили РФ о предстоящем испытании "в соответствии с нашими существующими двусторонними обязательствами".

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

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Страны
Россия
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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