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РИА Новости

США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО

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Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты.
Источник изображения: © AP Photo / Timothy Jacobsen

Генерал Кириллов: США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.

"Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион", - сказал Кириллов.

Ранее Минобороны РФ обнародовало большой массив материалов, свидетельствующих о выполнении США на Украине военно-биологических проектов, в рамках которых шли работы с возбудителями особо опасных инфекций.

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