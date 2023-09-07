США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО

Генерал Кириллов: США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.

"Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион", - сказал Кириллов.

Ранее Минобороны РФ обнародовало большой массив материалов, свидетельствующих о выполнении США на Украине военно-биологических проектов, в рамках которых шли работы с возбудителями особо опасных инфекций.