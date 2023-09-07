Elbit Systems поставит АСУ артиллерии и средства контрбатарейной борьбы европейскому заказчику

Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 6 сентября. Elbit Systems подписала с одной из европейских стран два контракта общей стоимостью 200 млн. долл. на поставку системы командования, управления, связи, компьютеризации, сбора информации, наблюдения и разведки C4I для артдивизионов и средств контрбатарейной борьбы (HFCA).

Контракты, о которых было объявлено 5 сентября, будут выполнены до 2026 года.

Как отмечается, решение C4I предоставит расширенные возможности четырем дивизионам 155-мм гаубиц, включая оснащение системой связи E-LynX и системой боевого управления Torch-X. АСУ артиллерии C4I позволит заказчику эффективно управлять действиями артиллерийских дивизионов и повысит эффективность боевого применения систем вооружения, а решение HFCA позволит обнаруживать местоположение огневых позиций противника и поражать их, используя систему C4I.

Поставленные продукты будут интегрированы с имеющейся у заказчика АСУ артиллерии C4I более высокого уровня, также поставленной Elbit Systems.

В пресс-релизе говорится, что Elbit Systems будет использовать свой обширный опыт при поставке C4I и средств связи артиллерийским подразделениям и вооруженным силам, одновременно интегрируя различные датчики, которые повысят эффективность боевого применения.