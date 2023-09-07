Войти
ЦАМТО

Elbit Systems поставит АСУ артиллерии и средства контрбатарейной борьбы европейскому заказчику

132
0
0
elbit-systems-logo
Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 6 сентября. Elbit Systems подписала с одной из европейских стран два контракта общей стоимостью 200 млн. долл. на поставку системы командования, управления, связи, компьютеризации, сбора информации, наблюдения и разведки C4I для артдивизионов и средств контрбатарейной борьбы (HFCA).

Контракты, о которых было объявлено 5 сентября, будут выполнены до 2026 года.

Как отмечается, решение C4I предоставит расширенные возможности четырем дивизионам 155-мм гаубиц, включая оснащение системой связи E-LynX и системой боевого управления Torch-X. АСУ артиллерии C4I позволит заказчику эффективно управлять действиями артиллерийских дивизионов и повысит эффективность боевого применения систем вооружения, а решение HFCA позволит обнаруживать местоположение огневых позиций противника и поражать их, используя систему C4I.

Поставленные продукты будут интегрированы с имеющейся у заказчика АСУ артиллерии C4I более высокого уровня, также поставленной Elbit Systems.

В пресс-релизе говорится, что Elbit Systems будет использовать свой обширный опыт при поставке C4I и средств связи артиллерийским подразделениям и вооруженным силам, одновременно интегрируя различные датчики, которые повысят эффективность боевого применения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Elbit Systems
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.04.2021
Предложения на новый конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
14.08.2018
Российский танк "Армата" вооружен смертоносными лазерами и рельсоторонами?
06.06.2016
Новый вариант модернизации аргентинского танка ТАМ
03.02.2016
Украинский форум соберет гигантов мирового ВПК
23.05.2012
Переориентация казахстанского ОПК
17.06.2010
Израильско-казахстанские «Грады» и «Ураганы»
23.12.2008
Комплекс с дистанционно пилотируемым самолетом-разведчиком «Гермес-450»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?