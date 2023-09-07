В зоне проведения спецоперации ВС РФ применяют новейшие российские бронебойные снаряды 3БМ60 «Свинец-2»

Источник изображения: topwar.ru

На вооружение ВС РФ поступают самые современные российские боеприпасы, в том числе 125-мм бронебойные оперенные подкалиберные снаряды 3БМ60 «Свинец-2». Их активно применяют против врага в зоне проведения специальной военной операции.

Вооруженными силами Российской Федерации с помощью новейших боеприпасов успешно уничтожается западная военная техника, включая такие распиаренные западной и украинской прессой танки как Leopard. Telegram-канал «Военный осведомитель» пишет, что боеприпасы «Свинец-2» способны поражать в лобовой проекции такие танки западного производства как немецкие Leopard 2A6, британские Challenger 2, американские M1A1 Abrams.

У БОПС 3БМ60 «Свинец-2» - вольфрамовый сердечник, они применяются вместе с метательными зарядами 4Ж96 «Озон-Т» в составе выстрелов 3ВБМ23, что обеспечивает пробитие около 700-мм гомогенной стали с двух километров под прямым углом, сообщают военные Telegram-каналы.

Источник изображения: topwar.ru

Такие снаряды могут использоваться основными танками российской армии Т-90М, Т-72Б3 и Т-80БВМ, представляя собой грозное оружие, способное обеспечить победу над противником, вне зависимости от того, танки советского или западного производства он использует.

Это большой плюс, отмечают военные эксперты, если учитывать, что ранее в боекомплектах российских танков находились 125-мм БОПС «Манго», которые не отвечали критериям, предъявляемым к современным боеприпасам.