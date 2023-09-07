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Военное обозрение

В зоне проведения спецоперации ВС РФ применяют новейшие российские бронебойные снаряды 3БМ60 «Свинец-2»

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружение ВС РФ поступают самые современные российские боеприпасы, в том числе 125-мм бронебойные оперенные подкалиберные снаряды 3БМ60 «Свинец-2». Их активно применяют против врага в зоне проведения специальной военной операции.

Вооруженными силами Российской Федерации с помощью новейших боеприпасов успешно уничтожается западная военная техника, включая такие распиаренные западной и украинской прессой танки как Leopard. Telegram-канал «Военный осведомитель» пишет, что боеприпасы «Свинец-2» способны поражать в лобовой проекции такие танки западного производства как немецкие Leopard 2A6, британские Challenger 2, американские M1A1 Abrams.

У БОПС 3БМ60 «Свинец-2» - вольфрамовый сердечник, они применяются вместе с метательными зарядами 4Ж96 «Озон-Т» в составе выстрелов 3ВБМ23, что обеспечивает пробитие около 700-мм гомогенной стали с двух километров под прямым углом, сообщают военные Telegram-каналы.

Источник изображения: topwar.ru

Такие снаряды могут использоваться основными танками российской армии Т-90М, Т-72Б3 и Т-80БВМ, представляя собой грозное оружие, способное обеспечить победу над противником, вне зависимости от того, танки советского или западного производства он использует.

Это большой плюс, отмечают военные эксперты, если учитывать, что ранее в боекомплектах российских танков находились 125-мм БОПС «Манго», которые не отвечали критериям, предъявляемым к современным боеприпасам.

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Страны
Россия
США
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Манго
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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