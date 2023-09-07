Источник изображения: topwar.ru

Вооруженными силами Российской Федерации находящиеся на вооружении ВСУ машины для разминирования очень быстро обнаруживаются и затем уничтожаются. На это изданию Monde пожаловались военнослужащие ВСУ из инженерно-саперных подразделений.

По словам украинских саперов, сейчас они вынуждены работать на линии фронта без привлечения специальной техники. Казалось бы, машины для разминирования должны помогать саперам, но в действительности ситуация оказывается противоположной – из-за них по саперным подразделениям открывает огонь российская артиллерия.

Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58

- рассказал изданию начальник саперной службы 128-й бригады ВСУ по имени Максим.

Источник изображения: topwar.ru

Украинский военнослужащий отметил, что машины для разминирования М58, переданные ВСУ Пентагоном, оказались слишком заметными. Они сильно шумят, поэтому их сразу замечают, после чего наносят по ним удары. Но работа вручную затормаживает деятельность саперов. Так, одному из военнослужащих саперного подразделения ВСУ пришлось потратить не менее четырех дней, чтобы преодолеть расстояние в 150 метров.

Западные эксперты считают, что это обстоятельство тоже является одним из факторов затормаживания контрнаступления ВСУ. Ведь на Запорожском направлении оборудованы большие минные поля, и разминировать их, да еще без техники, очень проблематично для украинских военнослужащих.