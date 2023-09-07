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Известия.ru

Кулеба пообещал не использовать ракеты Taurus за пределами Украины

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не планирует использовать ракеты большой дальности Taurus за пределами «международно признанных границ» республики в случае их передачи со стороны ФРГ. Об этом он сообщил 5 сентября в интервью немецкому телеканалу Welt.

«Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ нашей страны», ­­­­­— сказал министр.

Кулеба выразил надежду, что поставка ракет состоится в ближайшее время, отметив, что передача вооружения зависит только от канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я не хотел бы оказывать на него давление, но я надеюсь, что решение будет принято быстро, а не лишь через несколько месяцев. Мы постоянно сталкивались с этой темой с прошлого года», — добавил министр.

Затронув тему возможных переговоров с Россией, Кулеба занял крайне жесткую позицию. Глава украинской дипломатии также отметил, что негативно относится к созданию демаркационной линии. По его мнению, такое решение не будет способствовать завершению конфликта.

Несмотря на неоднократные заявления Кулебы о том, что оружие, поставляемое с Запада, не будет применяться по территории России, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября заявил, что конфликт нужно перенести в РФ. Кроме того, Киев регулярно совершает террористические атаки по территории РФ, в том числе с применением беспилотников.

Поставки ракет Taurus были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось, после того как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

21 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия еще не приняла решение о передаче дальнобойных ракет Taurus Киеву.

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что все действия Германии, связанные с будущими поставками оружия Украине, будут тщательно взвешиваться, а необдуманных шагов в этом вопросе не будет.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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