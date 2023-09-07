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ТАСС

В Китае разработали прототип для бесконтактного перемещения объектов в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

По данным South China Morning Post, в основе прототипа, собранного командой ученых из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая, лежит коаксиальная пушка

ГОНКОНГ, 6 сентября. /ТАСС/. Китайские ученые разработали прототип устройства для бесконтактного перемещения объектов в космосе с помощью магнитной силы. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, в основе прототипа, собранного командой ученых из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК), лежит коаксиальная пушка. Это устройство способно производить волны ионизированного газа (плазмы), который обладает собственным магнитным полем. Скорость движения этих волн достигает 10 км/с, а магнитная сила способна "эффективно останавливать и перемещать крупные фрагменты космического мусора на расстоянии до 1 км" и "притягивать к космическому кораблю спутники и другие аппараты для их проверки и обслуживания", отмечается в статье научного коллектива, попавшей в распоряжение газеты.

Как отмечает издание, использование этой технологии позволит специалистам КНР существенно повысить эффективность национальных космических миссий. В частности, перемещение грузов больше не потребует какого-либо физического взаимодействия с ними, что значительно снизит риски столкновений и возникновения других чрезвычайных ситуаций в космическом пространстве.

В ходе разработки устройства ученые вдохновлялись серией фантастических кинофильмов "Звездные войны" (1977 - настоящее время). Некоторые персонажи космической саги обладают способностью бесконтактно перемещать различные объекты, и существование такой суперсилы лежит в основе сюжета. 

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Страны
Китай
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