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Интерфакс-АВН

Предприятие "Роскосмоса" запустило серийное производство аварийно-спасательных радиостанций

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") запускает в серийное производство аппаратуру для международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, сообщили в пресс-службе РКС.

"АО "Ярославской радиозавод" (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") завершило сертификацию в международной спутниковой системе поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ и запускает в серийное производство новую аварийно-спасательную радиостанцию Р-855С", - говорится в сообщении.

"Новый прибор предназначен для передачи аварийных сигналов экипажами самолетов и вертолетов в нештатных ситуациях", - сообщили в РКС.

По данным холдинга, встроенный навигационный приемник обеспечивает передачу координат пользователя в аварийном сообщении до метров.

"Теперь службы спасения могут направляться точно в ту точку, откуда поступил сигнал бедствия, сокращая сроки поиска. Запуск серийного производства радиостанций повысит эффективность поисково-спасательных операций и поможет спасти тысячи человеческих жизней", - сообщил генеральный директор ЯРЗ Александр Сашов, чьи слова приведены в пресс-службе.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
РТИ ОАО
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