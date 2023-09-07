Предприятие "Роскосмоса" запустило серийное производство аварийно-спасательных радиостанций

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") запускает в серийное производство аппаратуру для международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, сообщили в пресс-службе РКС.

"АО "Ярославской радиозавод" (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") завершило сертификацию в международной спутниковой системе поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ и запускает в серийное производство новую аварийно-спасательную радиостанцию Р-855С", - говорится в сообщении.

"Новый прибор предназначен для передачи аварийных сигналов экипажами самолетов и вертолетов в нештатных ситуациях", - сообщили в РКС.

По данным холдинга, встроенный навигационный приемник обеспечивает передачу координат пользователя в аварийном сообщении до метров.

"Теперь службы спасения могут направляться точно в ту точку, откуда поступил сигнал бедствия, сокращая сроки поиска. Запуск серийного производства радиостанций повысит эффективность поисково-спасательных операций и поможет спасти тысячи человеческих жизней", - сообщил генеральный директор ЯРЗ Александр Сашов, чьи слова приведены в пресс-службе.