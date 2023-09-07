"Калашников" завершил поставку заказчику первой партии зимней группы одежды ВКПО 3.0

ЦАМТО, 6 сентября. ООО "Триада-ТКО" завершило поставку в адрес заказчика более 100 тыс. комплектов зимней группы одежды из состава полевого обмундирования ВКПО 3.0.

Новый зимний комплект – часть собственной линейки экипировки, разработанной компанией "Триада-ТКО" при содействии профильных специалистов заказчика.

Зимняя группа одежды представлена следующими изделиями: белье нательное флисовое, костюм демисезонный, куртка флисовая, костюм утепленный, шапка демисезонная, шарф зимний (бафф).

Использование системы слоев в ношении зимней группы одежды позволяет сохранять комфортную температуру в различных погодных условиях при разном уровне активности.

Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".