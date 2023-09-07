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Названы преимущества использования ФАБ-1500 на Су-34

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Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э (К029БЭ)
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э (К029БЭ).
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Бомба ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую может использовать истребитель-бомбардировщик Су-34, мощнее гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Преимущества боеприпаса назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«ФАБ-1500 в три раза мощнее "Кинжалов". С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, это новое мощное оружие», — сказал эксперт.

Отмечается, что ФАБ-1500 дешевле ракет «Кинжал». По мнению Дандыкина, российские военные продолжат использовать планирующие бомбы для нанесения ударов по штабам, опорным пунктам и отдельным объектам противника в ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил ФАБ-1500 М54 с УМПК, который превращает свободнопадающие бомбы в управляемые, в ходе спецоперации. Боеприпас собирали с нуля, поскольку модули, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходили к ФАБ-1500 М54.

В июле Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, демонстрирующее сброс бомб ФАБ-500М62 с УМПК с истребителя-бомбардировщика Су-34.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Су-34
ФАБ-500
Проекты
ГЗЛА
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