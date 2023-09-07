Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о модернизации БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

143
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Кнутов: модернизация в разы поднимает технические характеристики БМП-2М «Бережок»

Модернизация в разы поднимает технические характеристики БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок». Об этом 6 сентября «Известиям» сообщил военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Ранее в этот день стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

«На платформу БМП-2 устанавливается дистанционный модуль, который позволяет вести огонь непосредственно из самой БМП. То есть не надо в башне находиться, не надо подвергать свою жизнь опасности. Более того, орудие там стабилизовано, имеет более высокую точность, и можно использовать его и днем, и в ночных условиях. Эта модернизация фактически поднимает на порядок характеристики БМП-2», — сказал Кнутов.

В августе сообщалось, что боевая машина пехоты «Манул» получит более мощный двигатель. В изделие изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения, отметили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Такая БМП может стать платформой для разведывательных, самоходных артиллерийских установок, командных машин, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов. Усовершенствованное изделие после испытаний поступит в серийное производство на Курганмашзаводе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
Похожие новости
17.08.2023
«Курганмашзавод» использовал опыт СВО для оснащения перспективной техники
23.06.2022
БМП-3: королева пехоты
23.12.2021
Арсенал-2021. Чем в этом году пополнилась российская армия
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
04.11.2019
Источник: госиспытания новейшей БМП-2М с гранатометом и "Корнетами" завершатся к декабрю
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?