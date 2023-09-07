Военный эксперт рассказал о модернизации БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Кнутов: модернизация в разы поднимает технические характеристики БМП-2М «Бережок»

Модернизация в разы поднимает технические характеристики БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок». Об этом 6 сентября «Известиям» сообщил военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Ранее в этот день стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

«На платформу БМП-2 устанавливается дистанционный модуль, который позволяет вести огонь непосредственно из самой БМП. То есть не надо в башне находиться, не надо подвергать свою жизнь опасности. Более того, орудие там стабилизовано, имеет более высокую точность, и можно использовать его и днем, и в ночных условиях. Эта модернизация фактически поднимает на порядок характеристики БМП-2», — сказал Кнутов.

В августе сообщалось, что боевая машина пехоты «Манул» получит более мощный двигатель. В изделие изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения, отметили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Такая БМП может стать платформой для разведывательных, самоходных артиллерийских установок, командных машин, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов. Усовершенствованное изделие после испытаний поступит в серийное производство на Курганмашзаводе.