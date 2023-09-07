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ТАСС

Роскосмос сообщил, что партнеры по МКС подтвердили готовность продолжать работу на станции

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МКС
МКС.
Источник изображения: ESA/ NASA via Getty Images

Члены совета приветствовали обязательства США, Японии, Канады и государств ЕКА продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, заявили в госкорпорации

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Страны-участники проекта Международной космической станции приветствовали планы касательно продления эксплуатации станции, а также подтвердили готовность продолжать совместную работу по продвижению исследований на борту орбитальной лаборатории. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса об итогах заседания Многостороннего координационного совета МКС.

"Члены совета приветствовали обязательства Соединенных Штатов, Японии, Канады и государств - членов Европейского космического агентства продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, а также обязательство России продлить эксплуатацию до 2028 года. Члены совета подтвердили готовность партнерства по МКС продолжать совместную работу по продвижению исследований", - сообщили в госкорпорации.

Во встрече приняли участие представители космических агентств Канады, России, США, Японии и Европейского космического агентства. Участники встречи подчеркнули роль МКС в обеспечении условий для разработки технологий долгосрочных космических исследований, а также как "испытательного полигона для расширения коммерциализации низкой околоземной орбиты".

В ноябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и других факторов. В конце февраля 2023 года прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

12 апреля 2023 года Борисов доложил президенту Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 тонн, с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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