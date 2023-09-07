AP: Блинкен объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму до $200 млн

По данным агентства, о более крупном пакете военной помощи США объявят позднее

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе начавшегося визита в Киев объявит о выделении Украине военной помощи на сумму от $175 млн до $200 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, о другом, более крупном пакете военной помощи, США объявят позднее на неделе.

Как заявил в связи с визитом госсекретаря чиновник Госдепартамента, Соединенные Штаты продолжат оказывать "всю необходимую помощь" Украине в сфере безопасности, один из основных приоритетов Вашингтона - поставка Киеву средств ПВО. Агентство AFP, которое приводит его слова, указывает, что речь идет о помощи в рамках контрнаступления.

По информации агентства Bloomberg, госсекретарь США в Киеве встретится с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, но неизвестно, будет ли он встречаться с Рустемом Умеровым, который должен сменить Алексея Резникова на посту министра обороны.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может объявить о выделении Киеву более $1 млрд помощи, а также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого "ожидает отчета" о результатах контрнаступления ВСУ. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией и дискуссии на неделе высокого уровня на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Телеканал ABC отметил, что это уже четвертый необъявленный визит Блинкена на Украину с начала российской спецоперации.