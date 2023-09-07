Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит"

Нарышкин заявил, что Британия остается крайне опасным противником России

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британия многие века была и остается крайне опасным геополитическим противником России и, ведомая сейчас США, по-прежнему "гадит", констатировал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

"Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. Вплоть до начала ХХ века Великобритания лидировала в антироссийских устремлениях, участвовала даже в военных походах на нашу страну – войне 1853-56 годов в Крыму и на Дальнем Востоке, интервенции на Севере России 1918-1920 годов. Нити многих войн и конфликтов в Европе, с вовлечением России против ее интересов, зачастую вели в Лондон", - напомнил Нарышкин.

"Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: "Англичанка гадит", - на слуху и в наши дни", - отметил директор СВР. Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против России можно приводить "не десятками, а сотнями", добавил Нарышкин.

"Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном (США), она продолжает оставаться крайне опасной", - подчеркнул он.

По его словам, вывод таков - к любому противнику надо относиться серьезно, вовремя узнавать о его действиях и планах. "Противника надо знать, и в этом состоит одна из важнейших функций нашей внешней разведки", - сказал Нарышкин.