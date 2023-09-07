Источник изображения: topwar.ru

Очередную причину для того, чтобы не поставлять истребители F-16 Украине, нашли в Бельгии. В этот раз Брюссель ссылается на сильную изношенность находящихся на вооружении военно-воздушных сил страны самолетов американского производства.

Ранее Бельгия заявляла, что готова обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16, но самолеты передать не сможет, так как они нужнее прибалтийским республикам, в охране воздушного пространства которых задействованы истребители ВВС Бельгии.

Теперь начальник тыла бельгийских вооруженных сил генерал Фредерик Гетинк заявил, что самолеты F-16, которые находятся на вооружении ВВС Бельгии, настолько изношены, что летать на них опасно для самих экипажей. Кроме того, бельгийский генерал подчеркнул, что скоро страна не сможет передавать Украине и боеприпасы.

По утверждению начальника тыла бельгийских вооруженных сил, для восполнения собственных запасов снарядов и других боеприпасов Бельгии потребуется 10 лет и 7 миллиардов евро. Можно себе представить, насколько военная помощь Украине ослабила обороноспособность этой небольшой европейской страны, учитывая, что Бельгия вряд ли располагала масштабными запасами вооружений, снарядов и ракет.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что существенным препятствием для дальнейшей масштабной военной помощи Украине может стать коррупция в этой стране. Вероятно, из-за коррупционных скандалов в конечном итоге президент Украины Владимир Зеленский и был вынужден в разгар боевых действий отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова.