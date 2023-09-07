Польша закупит около 1700 мини-БЛА FlyEye до 2035 года

ЦАМТО, 6 сентября. Польша закупит около 1700 мини-БЛА FlyEye, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз Войска польского.

"Пятого сентября в рамках XXXI Международного салона оборонной промышленности в Кельце министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Польши Анджея Дуды утвердил рамочное соглашение на поставку мини-БЛА FlyEye", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ВС РП, соглашение предусматривает поставку до 2035 года "около 1700 мин-БЛА в рамках последующих исполнительных соглашений в последних версиях разработки рассматриваемой системы".

Польские военные отметили, что данная система уже протестирована в Польше, а также во время боевых действий на Украине.