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Вооруженные «Кинжалами» Су-34 назвали угрозой для Украины и НАТО

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«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели
«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, вооруженные «Кинжалами», стали большей угрозой для Украины и НАТО. Такое мнение выразил в статье для InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

Размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 он сравнил с установкой на летающий внедорожник двигателя суперкара.

По словам Босника, размещение «Кинжалов» повлияет не только на Украину, но и на другие стратегические направления. Эксперт добавил, что данный шаг не сулит ничего хорошего противникам России, так как число самолетов, которые могут нести «Кинжалы», увеличилось в пять раз.

Ранее летчик оценил возможность перехвата российского «Кинжала».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Проекты
NATO
ГЗЛА
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