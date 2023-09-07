Вооруженные «Кинжалами» Су-34 назвали угрозой для Украины и НАТО

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, вооруженные «Кинжалами», стали большей угрозой для Украины и НАТО. Такое мнение выразил в статье для InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

Размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 он сравнил с установкой на летающий внедорожник двигателя суперкара.

По словам Босника, размещение «Кинжалов» повлияет не только на Украину, но и на другие стратегические направления. Эксперт добавил, что данный шаг не сулит ничего хорошего противникам России, так как число самолетов, которые могут нести «Кинжалы», увеличилось в пять раз.

Ранее летчик оценил возможность перехвата российского «Кинжала».