На базе ИСС Решетнева начали строительство станции для связи с российским сегментом МКС

После завершения установки станции "Орион-Ц" ее испытают, в том числе в рамках пробных сеансов связи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Приемо-передающий цифровой телевизионный комплекс "Орион-Ц" для связи с российским сегментом Международной космической станции будет размещен на территории предприятия "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС им. Решетнева, входит в Роскосмос) в городе Железногорске. Возведение станции уже началось, сообщили в госкорпорации.

"На территории компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева началось строительство новой земной станции, которая будет использоваться в интересах пилотируемой космонавтики. Приемо-передающий цифровой телевизионный комплекс "Орион-Ц" предназначен для обеспечения звуковой связи и видеосвязи между Центром управления полетами <…> и российским сегментом Международной космической станции", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что после завершения установки станции "Орион-Ц" она будет испытана, в том числе в рамках пробных сеансов связи. Там же напомнили, что в составе ИСС Решетнева многие годы действует Центральный командно-измерительный пункт "Железногорск", где в интересах Роскосмоса обеспечивается управление космическими аппаратами.