Эстония передает Украине ДУМ разминирования MV-4

ЦАМТО, 6 сентября. Эстония намерена в качестве помощи расширить возможности Украины в сфере разминирования территории.

Эстонская ассоциация спасателей Paasteliit приобрела для государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины дистанционно управляемую машину (ДУМ) разминирования MV-4 разработки хорватской компании DOK ING.

Стоимость машины составляет более 1 млн. евро. Технику планируется передать в ближайшие дни. Посольство Эстонии на Украине подтвердило предстоящую поставку. Финансирование покупки обеспечили эстонские предприниматели.

По данным Armyrecognition.com, в последние месяцы объем помощи Украине в сфере разминирования растет. По имеющейся информации, специализирующаяся на разминировании румынская компания уже эксплуатирует на Украине 10 ДУМ разминирования производства DOK-ING.

Как сообщал ЦАМТО, MV-4 предназначена для обезвреживания укрытых под слоем земли самодельных взрывных устройств, неразорвавшихся боеприпасов и мин.

MV-4 представляет собой защищенную броней ДУМ, оснащенную дизельным двигателем PERKINS 1106D-E70 TA мощностью 253 л.с. Скорость разминирования (в зависимости от типа грунта) составляет 944-2184 кв.м. в час. Машина способна противостоять взрывам противотанковой мины с зарядом ВВ до 8 кг под рабочим органом.

MV-4 общей массой 6,1 т оборудуется бойковым тралом с горизонтально расположенным вращающимся барабаном, на котором закреплены 34 стальные цепи с массивными металлическими наконечниками, наносящие удары по грунту с целью детонации, разрушения или извлечения мин, находящихся на глубине до 30 см. Скорость вращения барабана – 900 об./мин. MV-4 также может оснащаться другими навесными блоками: культиватором, бульдозерным отвалом, катковым тралом или захватывающим механизмом. Управление MV-4 может осуществляться с применением блока управления оператора с расстояния до 1,5 км. Установленная на борту электрооптическая камера позволяет оператору наблюдать за местностью вокруг машины в режиме реального времени.

MV-4 могут применяться не только для гуманитарного разминирования, но и в военный период, двигаясь впереди подразделения в ходе боевых действий для обеспечения проходов в минных полях основным силам.