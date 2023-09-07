Карточку Суровикина убрали с сайта Минобороны

С сайта Министерства обороны исчезла страница с биографией генерала Сергея Суровикина, о чем стало известно в среду, 6 сентября.

Биографическая информация о Суровикине и других руководителях Воздушно-космических сил (ВКС) РФ была доступна в соответствующем разделе на сайте Минобороны.

По состоянию на утро 6 сентября в разделе о ВКС нет вкладки «Руководство», присутствуют лишь «Задачи», «Новости», «Структура» и «Фото/Видео».

Ранее, 23 августа, три источника «Известий» сообщили, что Суровикин ушел в отставку с поста главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ, на должность временно исполняющего обязанности главкома ВКС назначен генерал Виктор Афзалов.