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ЦАМТО

Дуда: Польша в 2024 году намерена выделить на оборону более 4% ВВП

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 6 сентября. Польша намерена выделить в 2024 году на оборону 33 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в Кельце на открытии Международной выставки оборонной промышленности президент Польши Анджей Дуда.

"В следующем году на оборону страны мы планируем выделить 137 млрд. злотых (33 млрд. долл. – ред.). Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более 4% нашего ВВП", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что такие большие расходы на оборону страны позволят, в том числе, проводить динамичную модернизацию польской армии во многих сегментах одновременно.

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Страны
Польша
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