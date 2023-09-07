Дуда: Польша в 2024 году намерена выделить на оборону более 4% ВВП

ЦАМТО, 6 сентября. Польша намерена выделить в 2024 году на оборону 33 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в Кельце на открытии Международной выставки оборонной промышленности президент Польши Анджей Дуда.

"В следующем году на оборону страны мы планируем выделить 137 млрд. злотых (33 млрд. долл. – ред.). Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более 4% нашего ВВП", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что такие большие расходы на оборону страны позволят, в том числе, проводить динамичную модернизацию польской армии во многих сегментах одновременно.