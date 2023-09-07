Министр обороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине

Это стало первым подобным инцидентом за почти 30 лет использования этой модели танков

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил, что британский танк Challenger 2 был уничтожен на Украине, что стало первым таким инцидентом за почти 30 лет использования этой модели танков.

"Я могу подтвердить, что информация корректна и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно", - сообщил он в эфире телеканала Sky News, пояснив, что танк был "поражен российской артиллерией".

"Мы передали Украине 14 этих танков Challenger 2, мы понимали, что они будут в зоне боевых действий, что могут быть потери техники, что произошло в этом случае", - сказал Шэппс. Он добавил, что экипаж машины не погиб. Министр заявил, что Лондон не будет заменять выбывший Challenger 2. "Нет, у них есть 14 танков, сейчас на один меньше, мы всегда отдавали себе отчет в том, что это зона ведения боевых действий", - заметил глава Минобороны.

Ранее газета The Guardian сообщила, что до этого был подбит всего лишь один танк этой модели, впервые задействованный в бою в 1994 году. Однако это произошло не в результате атаки противника, а по причине ошибочного ведения огня в Ираке в 2003 году. При этом издание уточняет, что подобная статистика может быть объяснена небольшим числом произведенных танков и их редким использованием.

Всего Лондон в этом году передал Киеву 14 танков 62,5-тонных танков Challenger 2. На вооружении в Соединенном Королевстве осталось 213 танков этой модели. Одновременно, согласно представленной в марте в парламенте информации, из них готовы к использованию всего 157 машин. Помимо Великобритании и теперь Украины Challenger 2 использует лишь одна страна - Оман.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.