ВВС Таиланда приняли на вооружение БЛА "Доминатор-XP"

ЦАМТО, 5 сентября. ВВС Таиланда приняли на вооружение три беспилотника "Доминатор-XP" израильского производства, которые станут первыми средневысотными БЛА большой продолжительности полета в их составе.

Главнокомандующий ВВС Таиланда Алонгкорн Ваннарот на состоявшейся 1 сентября на авиабазе "Тахли" церемонии официально передал БЛА 302-й эскадрилье 3-го авиакрыла, которая размещена в провинции Накхон-Саван.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года Министерство обороны Таиланда заключило с израильской компанией Aeronautics Defense Systems Ltd. контракт стоимостью 27 млн. долл. на поставку трех беспилотных летательных аппаратов "Доминатор-XP". Соглашение также предусматривало поставку запасных частей, наземного оборудования и оказание сопутствующих услуг обучения и поддержки в течение трех лет. Оплата производилась траншами в период с 2018 по 2021 гг.

"Доминатор-XP" предназначены для сбора информации, наблюдения, разведки и контроля границ. Возможности БЛА будут использованы не только ВС Таиланда, но и гражданскими властями. В частности, аппараты планируется применять для мониторинга лесных пожаров, поддержки поисково-спасательных операций и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

БЛА "Доминатор-XP" разработан на базе легкого двухдвигательного самолета DA-42 компании Diamond Aircraft Industries, оборудован двумя дизельными двигателями THIELERT мощностью 135 л.с. и может развивать максимальную скорость 120 улов, дальность действия в зоне прямой видимости – до 250 км. Грузоподъемность аппарата с максимальной взлетной массой 1910 кг составляет 373 кг, что позволяет разместить на борту фото/видеооборудование, радиолокационную станцию, а также системы вооружения. БЛА может оставаться в воздухе до 20 часов.

На одной базе с 302-й эскадрильей размещается 402-я эскадрилья 4-го авиакрыла ВВС Таиланда, эксплуатирующая самолеты DA-42 MPP/MNG и учебный самолет DA-42. Ожидается, что унификация техники облегчит ремонт и обслуживание БЛА.

Управление аппаратом осуществляется с использованием той же наземной станции управления, что и БЛА "Аэростар", которые были приняты на вооружение ВВС Таиланда ранее.