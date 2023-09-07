"Главный танк Британии" впервые за 30 лет уничтожен в бою на Украине

The Guardian: британский танк Challenger 2 уничтожен в бою впервые за 30 лет

Британский танк Challenger 2 был уничтожен на поле боя впервые с начала его использования в 1994 году, пишет The Guardian. По предварительным данным, это произошло в районе села Работино в Запорожской области.

Дэн Саббаг

Видео боя, широко разошедшееся за прошедшую ночь в социальных сетях, похоже, показывает уничтожение британского Challenger 2 на Украине. Это будет первым случаем, когда один из британских танков уничтожен в бою в украинском конфликте.

В начале ролика, снятого из автомобиля, пытающегося уйти из зоны боевых действий, Challenger 2 со своим характерным стволом окутан густым серым дымом. Неясно, что стало причиной возгорания машины.

Судя по всему, уничтожение танка произошло в понедельник. Источники в британском военном ведомстве сообщили, что украинский экипаж, предположительно, выжил.

Подтверждение места гибели танка отсутствует. Но, скорее всего, это было на южном Запорожском фронте, где, как сообщается, вела бои бригада, в состав которой он входил.

Штатный экипаж Challenger 2 состоит из четырех человек, а боекомплект танка, в отличие от российских аналогов, хранится в отдельных отсеках, чтобы предотвратить его детонацию в случае прямого попадания.

В воскресенье вооруженные силы Украины опубликовали видео, на котором украинский солдат-танкист восхваляет Challenger 2, описывая его как более устойчивый к огню противника, чем советские аналоги, в которых "у вас мало шансов, если вас подстрелят". Британский танк, напротив, "выдерживает несколько попаданий", сказал он.

Ни один Challenger 2 до сих пор не был потерян в боях с момента его первого применения в 1994 году, хотя один из них был сильно разрушен в результате "дружественного огня" в Ираке в 2003 году. Этот рекорд отчасти обусловлен относительно небольшим количеством выпущенных танков этого типа и их нечастым использованием на поле боя.

Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в начале этого года в рамках программы по поставкам Киеву западной тяжелой бронетехники. Неясно, широко ли они использовались на передовой за последние пару недель.

Танки Challenger 2 были приданы 82-й украинской десантно-штурмовой бригаде, и Киев надеялся оставить их в резерве на случай возможных попыток прорывов линии фронта. Бригада была брошена в бой в августе на ключевом фронте Запорожья в районе села Работино.

У Британии осталось 213 танков Challenger 2 после передачи 14 из них Украине, хотя в марте депутатам парламента сообщили, что боеспособными являются только 157 танков. Единственной страной, которая использует танки Challenger 2, является Оман.

Правительство Великобритании не дало публичных комментариев произошедшего, хотя британское Минобороны не оспаривает, что на видео показан именно танк Challenger 2.