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Известия.ru

В ЮАР обнародовали часть доклада о содержании груза российского судна Lady R

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Источник изображения: Фото: AP Photo

В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

Российское судно Lady R, которое в декабре 2022 года зашло на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, не загружало на борт ни оружия, ни боеприпасов. Оно привезло оборудование для Вооруженных сил Южно-Африканской Республики, которое разгружалось несколько ночей, сообщил 5 сентября портал DefenceWeb.

Ссылаясь на опубликованную администрацией президента ЮАР краткую версию доклада независимой комиссии, которая провела по его указанию соответствующее расследование, портал сообщает, что никаких свидетельств о загрузке на борт российского судна чего-либо обнаружено не было.

«Комиссия установила, что товары, которые были доставлены Lady R в Саймонстаун, были оборудованием для SANDF (Южноафриканских национальных сил обороны. — Ред.), которое было запрошено, заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года. Оборудование было заказано у компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в докладе с указанием на то, что поставки задерживались из-за пандемии и украинского конфликта.

Кроме того, комиссия выяснила, что ранее оговоренные с экспедиторами Нгкуре/Порт-Элизабет отказались принимать Lady R, поэтому судно направилось в Саймонстаун. Ночную разгрузку объяснили тем, что «оборудование не было должным образом упаковано в контейнеры, оно было упаковано в паллеты», после погрузки оборудования на грузовики паллеты следующей ночью вернули на судно — отсюда и домыслы о неких загрузках на российское судно оружия из ЮАР.

«Несмотря на слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия не нашла доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства только подтвердили факт разгрузки и то, что ничего загружено не было», — резюмировала комиссия.

Группа экспертов также объяснила отключение российским судном транспондера автоматической идентификационной системы (АИС). Это было сделано для того, чтобы его не могли отследить «иностранные спецслужбы».

3 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации заявил, что комиссия независимых судей доказала: заходившее в декабре на базу ВМФ ЮАР российское судно Lady R не брало на борт вооружений для дальнейшей доставки в Россию. Он подчеркнул, что против страны были выдвинуты обвинения в поставках оружия России, и все они оказались ложными.

12 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что в декабре прошлого года на борт российского судна Lady R на базе ЮАР в Саймонстауне якобы погрузили оружие и боеприпасы. Администрация президента ЮАР указала на то, что подобные заявления подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и США.

В январе 2023 года The Wall Street Journal написала, что реакция США на вхождение торгового судна Lady R в южноафриканский порт заставила высказаться министра обороны и военных ветеранов ЮАР Танди Модисе. Газета указала на неоправданное давление Вашингтона на африканские страны за любые контакты, напоминающие сотрудничество с РФ.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
ЮАР
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