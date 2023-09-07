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ТАСС

Маск сообщил, что космический корабль Starship готов к новому запуску

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Источник изображения: Фото: Twitter/Elon Musk

В настоящее время SpaceX ожидает разрешения федерального регулятора

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Сверхтяжелый космический корабль Starship американской компании SpaceX технически готов к осуществлению нового запуска, в настоящее время компания ожидает лишь разрешения федерального регулятора.

"Starship готов к запуску и ожидает получения разрешения от FAA (Федерального авиационного управления США - прим. ТАСС)", - сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). В свою очередь SpaceX показала видео c кораблем Starship, установленным на площадке космодрома Бока-Чика в штате Техас.

В июне Маск заявлял, что следующий запуск Starship, по его мнению, пройдет более успешно, а корабль достигнет орбиты, выше, чем в прошлый раз. Вероятность успеха запуска, по словам предпринимателя, составляет порядка 60% и будет в том числе зависеть от того, как хорошо специалисты компании смогут справиться с этапом разделения ступеней.

20 апреля SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. 

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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