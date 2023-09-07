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Военное обозрение

Новая партия боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» поступила на вооружение Минобороны

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Источник изображения: topwar.ru

Российская промышленность нарастила объемы выпуска военной продукции, необходимой в зоне спецоперации, в том числе и боевых машин пехоты, как новых, так и модернизированных. Очередная партия БМП-2М с боевым модулем "Бережок" отправилась военным. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".

На сегодняшний день основными боевыми машинами пехоты, применяемыми в зоне СВО, являются БМП-3 и БМП-2 во всех их модификациях. Обе машины получили высокие оценки от военных, поэтому поставки данной техники будут только увеличиваться. Модернизацию БМП-2 до уровня БМП-2М проводит "Курганмашзавод", новая партия БМП-2М с модулем "Бережок" уже отправилась военным, сколько машин в партии не сообщается.

Холдинг "Высокоточные комплексы" отправил Минобороны России новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок"

- говорится в сообщении.

БМП-2 является одной из самых массовых боевых машин пехоты, принята на вооружение в 1980 году и выпускалась до 1990 года. На сегодняшний день все имеющиеся в войсках БМП-2 проходят модернизацию. Сама модернизация, кроме установки БМ "Бережок", предусматривает установку новых турбированных двигателей, усиление подвески и наращивание брони.

Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения: вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерные каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.

Вооружение БМП состоит из противотанковых управляемые ракет "Корнет" с эффективной дальностью стрельбы 5 км с возможностью применения в дневное и ночное время, 30-мм пушки и 30-мм автоматического гранатомета АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и магазином питания на 300 гранат.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
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