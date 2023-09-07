Перспективная БМП на платформе «Курганец-25» получила новую конфигурацию с заменой шасси

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Российская армия еще не скоро получит новую боевую машину пехоты, разрабатываемую на платформе "Курганец-25", работы по ней еще не завершены. Как заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов, новый образец БМП значительно отличается от показанного ранее.

Работы по БМП "Курганец-25" продолжаются, машина получила новую конфигурацию, такие требования выдвинул заказчик - Минобороны. В основном изменения коснулись шасси, оно стало более надежным, при этом упростилась эксплуатация и обслуживание. Получившаяся машина отличается от тех образцов, которые были показаны в 2015 году. Будет ли заменено вооружение пока информации нет, но ранее неоднократно высказывалось мнение, что 30-мм автоматическая пушка для такой машины слишком слаба и ее необходимо заменить на более крупный калибр. Также большой критике подвергались слишком большие размеры новой БМП.

Опытно-конструкторская работа не завершена. Идут испытания. В свое время возникли дополнительные требования госзаказчика, и машина была переконфигурирована. То есть те образцы, которые были в первый раз показаны на параде в 2015 году, и та машина, которая сейчас проходит испытания, – это не совсем одно и то же

- приводит РИА Новости слова Хромова.

Как ранее сообщалось, разработку боевой платформы "Курганец-25" ведет Специальное конструкторское бюро машиностроения "Курганмашзавода". "Курганец-25" является универсальной гусеничной платформой. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса справа. Для выгрузки десанта используется аппарель с дополнительной дверью в ней. Масса машины составляет 25 тонн. Имеется динамическая защита и комплекс активной защиты, боекомплект и вооружение изолированы. Экипаж состоит из трех человек + десант восемь. Максимальная скорость составляет 80 км/ч по шоссе и 10 км/ч на воде. Мощность двигателя 800 л.с.

Когда новая боевая машина пехоты поступит на вооружение российской армии не известно.